Верстка макетов на Джумлу

Надо сделать несколько сайтов текстильной тематики. Сайты на Джумле.

Выбираете шаблон, вместе с вами делаем простенький дизайн и затем вы его верстаете. Движок установлен уже.

Работа объемная не по сложности, а по кол-ву сайтов.

Особенно интересует умение быстро работать с фотошопом. По сложности будет что-то вроде этого: http://garant-37.ru/ (см в опере). Т.е. в письме пишите: за сколько времени сделаете такой дизайн, за сколько денег его сверстаете. И если есть портфолио. Выберем тех, кто готов будет взяться за работу неедленно и максимально быстро ее сделать. Оплата поэтапно за каждую работу, а не в конце всей.

Нужны либо профессионалы своего дела, которые поймут суть работы и сделают ее как надо. Либо те, у кого нет большого опыта, кому надо в сжатые сроки добавить работы в портфолио (т.е. кто готов стараться, при необходимости подскажем). У нас строго и с оплатой и со сроками!

Порядок оплаты предлагайте - обсуждаем любые удобные для вас предложения.

Размер оплаты - строго при собеседовании по скайпу (litwinow37 - добавляйтесь, не стесняйтесь!)