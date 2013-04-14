Верстка макетов на Джумлу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки186 просмотров

Надо сделать несколько сайтов текстильной тематики. Сайты на Джумле.

Выбираете шаблон, вместе с вами делаем простенький дизайн и затем вы его верстаете. Движок установлен уже.

Работа объемная не по сложности, а по кол-ву сайтов.

Особенно интересует умение быстро работать с фотошопом. По сложности будет что-то вроде этого: http://garant-37.ru/ (см в опере). Т.е. в письме пишите: за сколько времени сделаете такой дизайн, за сколько денег его сверстаете. И если есть портфолио. Выберем тех, кто готов будет взяться за работу неедленно и максимально быстро ее сделать. Оплата поэтапно за каждую работу, а не в конце всей.

Нужны либо профессионалы своего дела, которые поймут суть работы и сделают ее как надо. Либо те, у кого нет большого опыта, кому надо в сжатые сроки добавить работы в портфолио (т.е. кто готов стараться, при необходимости подскажем). У нас строго и с оплатой и со сроками!

Порядок оплаты предлагайте - обсуждаем любые удобные для вас предложения.

Размер оплаты - строго при собеседовании по скайпу (litwinow37 - добавляйтесь, не стесняйтесь!)

Joomla
12 лет назад
litwinow1
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать PSD на Magento

    — Оптимизация CSS; — Оптимизация HTML; — Кроссбраузерность; — Соответствие стандартам. Сверстать в html потом все внедрить в Magento.

    CSSHTMLMagento
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить второй язык и возможность видео

    Сайт www.nustudio.nu, нужно: 1. создать английскую версию сайта с полностью английским текстом (графика та же), для чего справа сделать кнопки перехода на соответствующем языке (см ТЗ). 2. сделать возможность добавления помимо jpg в просмотр видео ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для тумблера HTML

    $50

    Добрый день! Необходимо доделать верстку шаблона на сайте www.tumblr.com Готовый шаблон выглядет так: http://cs323816.vk.me/v323816878/c0d3/pyebi6MYrYU.jpg Сейчас все почти готово, но проблемы со шрифтами, размерами картинок и позиционированием.

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен верстальщик

    На постоянную работу нужен верстальщик. Будут даваться дизайны в PSD, их нужно будет "натягивать" на различные самописные CMS. Дизайны, как правило, несложные и состоящие из 2х страниц. Будет дано тестовое задание, оплата - 15-20$ за ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка на dle + bootstrap

    $250

    Есть макет дизайна сайта в psd, верстку нужно делать на bootstrap и одеть . Все детали при переписке . Кроссбраузерность Валидно Фиксированный макет Понятный и аккуратный код; Комментарии ...

    BootstrapDLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать 6 страниц (с jQuery)

    Нужно сверстать 6 страничек, какието легкие, какието чуть посложнее. ТЗ уже есть. Посмотреть как выглядят страницы можно в архиве. С вас важно хорошее знание jQuery! Желательно умение писать свои jQuery скрипты. ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад