— Оптимизация CSS; — Оптимизация HTML; — Кроссбраузерность; — Соответствие стандартам. Сверстать в html потом все внедрить в Magento.
Верстка макетов на Джумлу
Надо сделать несколько сайтов текстильной тематики. Сайты на Джумле.
Выбираете шаблон, вместе с вами делаем простенький дизайн и затем вы его верстаете. Движок установлен уже.
Работа объемная не по сложности, а по кол-ву сайтов.
Особенно интересует умение быстро работать с фотошопом. По сложности будет что-то вроде этого: http://garant-37.ru/ (см в опере). Т.е. в письме пишите: за сколько времени сделаете такой дизайн, за сколько денег его сверстаете. И если есть портфолио. Выберем тех, кто готов будет взяться за работу неедленно и максимально быстро ее сделать. Оплата поэтапно за каждую работу, а не в конце всей.
Нужны либо профессионалы своего дела, которые поймут суть работы и сделают ее как надо. Либо те, у кого нет большого опыта, кому надо в сжатые сроки добавить работы в портфолио (т.е. кто готов стараться, при необходимости подскажем). У нас строго и с оплатой и со сроками!
Порядок оплаты предлагайте - обсуждаем любые удобные для вас предложения.
Размер оплаты - строго при собеседовании по скайпу (litwinow37 - добавляйтесь, не стесняйтесь!)
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