Js эффекты на готовый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка173 просмотра

Сделать три js эффекта, на готовые страницы сайта.

Все подробности в приложении.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.

JavaScript
12 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shvv
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Владимир сделал все в соответствии с требованиями и в оговоренные сроки. В результате получилось очень красиво. Он хорошо разбирается в javascript'e, можете смело заказывать у него различные эффекты на сайт.
Четко сформулированное техзадание, хорошая коммуникация, оплата после показа на моем хостинге - было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

shvv
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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