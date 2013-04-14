Шаблон для тумблера HTML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка140 просмотров

Добрый день! Необходимо доделать верстку шаблона на сайте www.tumblr.com

Готовый шаблон выглядет так: http://cs323816.vk.me/v323816878/c0d3/pyebi6MYrYU.jpg

Сейчас все почти готово, но проблемы со шрифтами, размерами картинок и позиционированием.

HTML
12 лет назад
vodya
53 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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