Сверстать шаблонный сайт

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок439 просмотров

Необходимо сверстать сайт из 6 шаблонных страниц, которые отличаются в основном контентом.

1) Главная

2) Новости

3) Внутренняя новости

4) Список каталога товаров

5) Внутрененяя

6) Форма обратной связи из 5 инпутов

Бюджет и требования невысокие:

От IE 9.

Резина от 1024 до 1280.

12 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Kaidin
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Сработались.
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

Kaidin
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется качественная верстка

    $100

    Основная сложность: верстка состоит из 2х тем (светлой и темной), нужно обеспечить переключение между ними. Поэтому css-файл разметки и css-файл темы должны быть разными. Макет выполнен в стиле минимализма. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить кнопку Favorites

    $15

    Сделать так, чтобы кнопка Favorites отображалась всегда, даже если в админке для страницы в блоке для настроек портфолио отмечено "Hide" для Show portfolio category filter. В этом случае только фильтры не должны отображаться ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $7

    Требуется выполнить верстку одной страницы. Все основные элементы уже выполнены на lady.ru. Большую часть элементов "выдрать" с сайта и уникализировать. 1) Сделать на div. 2) Фон - резина. Контент - статика 1000px ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна простая кнопка

    Есть простая кнопка в формате пнг, нужно изменить текст на ней и немного подправить цвет. Сроки, стоимость.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстальщик

    Обязательны знания HTML и CSS, а так же опыт работ и портфолио. В откликах - прошу указать следующие данные о Вас. 1. Сколько по времени Вам требоваться на верстку ...

    CSSHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка страницы

    $50

    Верстка страницы в wordpress Дизайн макета в psd Цена 1500 (постоплата) Срок -3 часа Эскиз страницы в приложении

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать из PSD шаблон для Wordpress

    $100

    Необходимо сверстать макет для Wordpress Кроссбраузерность Валидно (html5+css); Фиксированный макет Понятный и аккуратный код; Комментарии в верстке; Соответствие всем требованиям Выполнение работы ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка, jQuery, PHP

    $50

    1) Необходимо перевести 3 HTML-страницы в PHP. 2) Сделать форму отправки данных. 3) Сделать опросник идентичен к http://copierbuyer.co.uk/get-a-free-quote/1 , немного надо будет доделать вёрстку. Работы на несколько часов - минимум. Необходимо сделать ...

    HTMLjQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка одной страницы сайта

    $50

    Нужно качественно сверстать 1 страницу сайта. Эскиз данной страницы смотрите в Приложении к проекту. На данной странице должны будут динамически меняться в ротации отзывы от 11 разных людей (см. на эскизе правый ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад