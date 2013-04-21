Верстка одной страницы

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок251 просмотр

Требуется выполнить верстку одной страницы. Все основные элементы уже выполнены на lady.ru.

Большую часть элементов "выдрать" с сайта и уникализировать.

1) Сделать на div.

2) Фон - резина. Контент - статика 1000px

3) Левый блок "Новости" - с сайта lady

4) Меню - с сайта lady

5) Слайдер - с сайта lady

Цена 200р.+ отзыв.

12 лет назад
gmyz
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Выполнено задание в срок. Учтены все пожелания, показывал промежуточные варианты, исправил все недочеты. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую

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BaGul
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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