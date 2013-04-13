Сверстать из PSD шаблон для Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок179 просмотров

Необходимо сверстать макет для Wordpress

Кроссбраузерность

Валидно (html5+css);

Фиксированный макет

Понятный и аккуратный код;

Комментарии в верстке;

Соответствие всем требованиям

Выполнение работы в срок.

CSSHTMLWordPress
12 лет назад
devmost
Вадим 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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