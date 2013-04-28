Калькулятор в HTML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок286 просмотров

Салют!

Необходимо сделать калькулятор для сайта.

Некоторые формулы уже расписаны.

Приветствуются Ваши предложения по оформлению.

Требуется грамотное исполнение задания.

Оплата 300 руб.

(способ оплаты: ЯД/Вебмани/телефон/на Сбербанка карту)

В кратце о калькуляторе:

1. Количество товара

2. Текущая цена за шт + поле для ввода суммы

3. Способ доставки

а. Доставка до ТК + справа сумму вбить + серым "+300 руб. (обычная стоимость услуг ТК)"

б. Почта России + справа вбить сумму

в. Самовывоз + справа надпись серым "Бесплатно. По предварительной заявке"

4. Комиссия сервиса:

а. Фиксированная сумма + справа вбить сумму

б. Процент от объема. [x*1*2*0.01]

в. Без комиссии сервиса

5. Себестоимость 1 единицы товара: [2+(3+4)/1]

6. Орг % или прибыль с 1шт + (в скобках серым цветом пишется общая сумма орг% в рублях) - сколько:

а. выбрать процент + справа число процентов поставить [x*0.01*5*1]

б. выбрать добав. стоимость + справа сумма вбить

7. Дополнительные расходы: вбить сумму

8. Конечная цена продажы 1 ед. товара: [5+(6+7)/1]

9. Товарооборот: [8*1]

Подробности в прикрепленном файле.

HTML
12 лет назад
sbdiz
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

varyag_ua
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

varyag_ua
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад