Необходимо сделать легкие правки шаблона и логики работы CMS ModX Evo 1.0.5 По сути требуется лишь знание HTML и CSS Работа на постоянной основе.
Калькулятор в HTML
Салют!
Необходимо сделать калькулятор для сайта.
Некоторые формулы уже расписаны.
Приветствуются Ваши предложения по оформлению.
Требуется грамотное исполнение задания.
Оплата 300 руб.
(способ оплаты: ЯД/Вебмани/телефон/на Сбербанка карту)
В кратце о калькуляторе:
1. Количество товара
2. Текущая цена за шт + поле для ввода суммы
3. Способ доставки
а. Доставка до ТК + справа сумму вбить + серым "+300 руб. (обычная стоимость услуг ТК)"
б. Почта России + справа вбить сумму
в. Самовывоз + справа надпись серым "Бесплатно. По предварительной заявке"
4. Комиссия сервиса:
а. Фиксированная сумма + справа вбить сумму
б. Процент от объема. [x*1*2*0.01]
в. Без комиссии сервиса
5. Себестоимость 1 единицы товара: [2+(3+4)/1]
6. Орг % или прибыль с 1шт + (в скобках серым цветом пишется общая сумма орг% в рублях) - сколько:
а. выбрать процент + справа число процентов поставить [x*0.01*5*1]
б. выбрать добав. стоимость + справа сумма вбить
7. Дополнительные расходы: вбить сумму
8. Конечная цена продажы 1 ед. товара: [5+(6+7)/1]
9. Товарооборот: [8*1]
Подробности в прикрепленном файле.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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