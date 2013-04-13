Создание CSM с аналитическим функционалом

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки160 просмотров

Требуется разработать и внедрить CSM с аналитическим функционалом (нечто типа CSM+1C:Бухгалтерия). Четкого ТЗ нет. Поэтому потребуется принять участие (оплачиваемое) в разработке данной системы и дальнейшем внедрении. Конечная стоимость работ не более 700 у.е. Оплата - поэтапно, без авансирования.

12 лет назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров