нужно исправить меню, на сайте wordpress!&
Создание CSM с аналитическим функционалом
Требуется разработать и внедрить CSM с аналитическим функционалом (нечто типа CSM+1C:Бухгалтерия). Четкого ТЗ нет. Поэтому потребуется принять участие (оплачиваемое) в разработке данной системы и дальнейшем внедрении. Конечная стоимость работ не более 700 у.е. Оплата - поэтапно, без авансирования.
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