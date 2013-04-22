Нужна вёрстка + натянуть на сайт ( Joomla )

Очень много говорить не буду, заказывал у Григория Вёрстку макета под Joomla и натяжку на сайт, сделал всё в лучшем виде ( всё настроил ) как мы просили, дал много полезных советов, записал видео инструкцию ( как работать на данном движке ) справился с работой в сроки. Цены не кусаются. очень рад что данную работу выполнил знающий человек - СПАСИБО вам Григорий ! В дальнейшем будем работать только с вами)