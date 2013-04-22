Нужна вёрстка + натянуть на сайт ( Joomla )

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок190 просмотров

Нужна вёрстика + натянуть на сайт (сайт уже есть) Joomla.

Настроить если будет нужно

всё остальное обсудим в Skype, icq

За работу плачу 200 $

Joomla
12 лет назад
Softn1ce
Стефан 
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$200
6 дней
Очень много говорить не буду, заказывал у Григория Вёрстку макета под Joomla и натяжку на сайт, сделал всё в лучшем виде ( всё настроил ) как мы просили, дал много полезных советов, записал видео инструкцию ( как работать на данном движке ) справился с работой в сроки. Цены не кусаются. очень рад что данную работу выполнил знающий человек - СПАСИБО вам Григорий ! В дальнейшем будем работать только с вами)
Автоматический ответный отзыв.

Заявки фрилансеров

Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка (3 страницы)

    $83

    Необходимо создать вёрстку сайта (3 страници) Стоимость: 2500 рублей Файлы psd вышлю после согласования. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, FF Вёрстка статичная. Внимание: не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать сайт по PSD

    Кроссбраузерно, структурировать, подвязать js (jQuery) Требуется большой опыт, отличное качество, возможность уделять этому полный рабочий день, а не вечер после основной работы (учебы) обязательность (циклоны, провайдер и заболевшая теща нас не должны ...

    JavaScriptjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта на Netcat

    $50

    Есть сайт, сделан на Netcat 5.0. Нужно перенести систему, шаблоны и базу на другой хостинг. Работы немного, но она довольно срочная.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт на modx

    $250

    необходимо сверстать макет и посадить сайт на Modx EVO (картинка макета приложена, psd имеется). Далее осуществить полный перенос материалов со старого сайта http://ype-russia.ru с сохранением урлов. На старом сайте раздел и подразделы в ...

    MODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить магазин

    $10

    Добрый день. Нужно подправить интернет магазин, сделанный на шопос. Доработки мелкие (вывод категории и т.п.) Подробнее в личку.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla 2.5 - переработка меню

    Здравствуйте. Предельно простая задача - необходимо переделать меню на основном шаблоне. Основной шаблон http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2013/infinite/ Пример меню, которое нужно настроить на основном шаблоне - http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_fubix/ Или проще взгляните на картинку "Переделка-меню.jpg". ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад