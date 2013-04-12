Необходимо создать вёрстку сайта (3 страници) Стоимость: 2500 рублей Файлы psd вышлю после согласования. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, FF Вёрстка статичная. Внимание: не ...
Сделать сайт на modx
необходимо сверстать макет и посадить сайт на Modx EVO (картинка макета приложена, psd имеется).
Далее осуществить полный перенос материалов со старого сайта http://ype-russia.ru с сохранением урлов.
На старом сайте раздел и подразделы в "YPE" перенести на новом - "О нас"
Продукция - полный перенос
Новости - полный перенос
Где купить - в Сотрудничество
Правая колонка - тот же самый принцип работы отзывов и сертификатов, что и на Alfasgroop.ru + вставить под Отзывами покупателей - Отзывы диллеров. Всплвающие формы сделать абсолютно по тому же принципу.
Выпадающие (всплывающие) формы - как на макете + вставить поле телефон в обратную связь.
Также на каждой странице в центральном блоке вставить форму обратной связи, стилистику взять из всплывающих форм.
В шапке:
Универсально
Экологично
Безопасно
в шапке сделать ссылками на отдельные страницы
При нажатии на Ype в шапке - переход на главную страницу.
Проект срочный, если беретесь - то указываете точные сроки и сдаете точно в срок, либо получаете минус в карму!
Заявки фрилансеров
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