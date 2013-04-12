Сделать сайт на modx

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки155 просмотров

необходимо сверстать макет и посадить сайт на Modx EVO (картинка макета приложена, psd имеется).

Далее осуществить полный перенос материалов со старого сайта http://ype-russia.ru с сохранением урлов.

На старом сайте раздел и подразделы в "YPE" перенести на новом - "О нас"

Продукция - полный перенос

Новости - полный перенос

Где купить - в Сотрудничество

Правая колонка - тот же самый принцип работы отзывов и сертификатов, что и на Alfasgroop.ru + вставить под Отзывами покупателей - Отзывы диллеров. Всплвающие формы сделать абсолютно по тому же принципу.

Выпадающие (всплывающие) формы - как на макете + вставить поле телефон в обратную связь.

Также на каждой странице в центральном блоке вставить форму обратной связи, стилистику взять из всплывающих форм.

В шапке:

Универсально

Экологично

Безопасно

в шапке сделать ссылками на отдельные страницы

При нажатии на Ype в шапке - переход на главную страницу.

Проект срочный, если беретесь - то указываете точные сроки и сдаете точно в срок, либо получаете минус в карму!

MODX
12 лет назад
Nitro7
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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