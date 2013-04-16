Верстка главной странцы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок207 просмотров

Необходимо сверстать главную. Срок 1-2 дня. Бюджет 1000 руб. Верстка будет ставиться на cms ModX. Макет отдаю выбранному исполнителю.

MODX
12 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Spich
57 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Отличная верстка! :)
Хороший заказчик, было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

Spich
57 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нtml верстка дизайна проектов

    Требуется html верстальщик для трех страниц. Основанием выбора исполнителя является адекватная цена и сроки выполнения работы. Макеты можно посмотреть по ссылке. rusfolder.com/35950351 Спасибо за понимание.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка информационного сайта под движок

    *В срочном порядке* разыскивается верстальщик, способный натянуть дизайн (PSD) на какой-нибудь популярный движок (см. Wordpress итп) и создать на основе этого сайт-"шаблон", с меню/структурой по заданию (только саму структуру, без контента и пр.). В наличии ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шапки навигации для интернет-магазина

    Необходимо сделать кроссбраузерную верстку (опера, мозила, хром и эксплорер до 7-й версии.) по макету psd (adobe фотошоп). Речь идет о блоке навигации (меню). Двухуровневая структура. Основа меню вложенные списки UL. Необходимо сделать верстку ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оформить группу в ВК

    Нужно оформить группу вконтакте, графический материал есть, надо сверстать кликабельные графические кнопки оплата по завершению, сайт raskruti123.ru пишите, срочно

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натяжка дизайна на самопис. Срочно

    $250

    Главная + 4 внутренних. Практически одинаковая структура с текущим сайтом. Работу по первому проекту необходимо сделать до субботы. Скрины и урл в ЛС. 100$ Аналогичная работа для филиалов ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и запустить заглушку сата

    $25

    Нужно сверстать и запустить заглушку сайта, вписать метатеги и поставить код аналитики, привязать домены. Так же создать почтовый ящик. Макет прикрепил. Горизонтального скролла не должно быть до 1000 пкс. Вертикальный скролл должен работать таким образом, ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад