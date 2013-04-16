Верстка главной странцы

*В срочном порядке* разыскивается верстальщик, способный натянуть дизайн (PSD) на какой-нибудь популярный движок (см. Wordpress итп) и создать на основе этого сайт-"шаблон", с меню/структурой по заданию (только саму структуру, без контента и пр.). В наличии ...