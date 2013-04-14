Нужно оформить группу вконтакте, графический материал есть, надо сверстать кликабельные графические кнопки оплата по завершению, сайт raskruti123.ru пишите, срочно
Верстка шапки навигации для интернет-магазина
Необходимо сделать кроссбраузерную верстку (опера, мозила, хром и эксплорер до 7-й версии.) по макету psd (adobe фотошоп).
Речь идет о блоке навигации (меню). Двухуровневая структура. Основа меню вложенные списки UL. Необходимо сделать верстку данного меню в HTML с использованием CSS и jQuery версии 1.7.2 совместимую со стандартами. Пример меню в прикрепленном файле.
Мы рассчитываем получить качественную верстку совместимую с указанными браузерами, без использования библиотек типа superfish и прочего. Верстка по технологи как у сайта htmlbook.ru (верхнее меню серого цвета с иконками). Пожалуйста, если вы не готовы програмировать функционал меню на javascript, с использованием только jQuery, укажите это отдельно в своем предложении. Мы сделаем функционал сами.
Пожалуйста пришлите в своем предложении, ссылку на примеры сделанных вами подобных работ. Так же просьба озвучить стоимость и срок выполнения работ.
Выбранный исполнитель
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