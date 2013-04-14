Верстка шапки навигации для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка156 просмотров

Необходимо сделать кроссбраузерную верстку (опера, мозила, хром и эксплорер до 7-й версии.) по макету psd (adobe фотошоп).

Речь идет о блоке навигации (меню). Двухуровневая структура. Основа меню вложенные списки UL. Необходимо сделать верстку данного меню в HTML с использованием CSS и jQuery версии 1.7.2 совместимую со стандартами. Пример меню в прикрепленном файле.

Мы рассчитываем получить качественную верстку совместимую с указанными браузерами, без использования библиотек типа superfish и прочего. Верстка по технологи как у сайта htmlbook.ru (верхнее меню серого цвета с иконками). Пожалуйста, если вы не готовы програмировать функционал меню на javascript, с использованием только jQuery, укажите это отдельно в своем предложении. Мы сделаем функционал сами.

Пожалуйста пришлите в своем предложении, ссылку на примеры сделанных вами подобных работ. Так же просьба озвучить стоимость и срок выполнения работ.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
12 лет назад
advdir
Роман 
51 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Качественно, быстро и отличная цена. Очень редкое по нашим временам сочетание. Профессионал с большой буквы, очень рекомендую.
Прекрасный человек. ТЗ поставленно четко. Все поточные вопросы решались вовремя, всегда на связи. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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