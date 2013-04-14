Верстка шапки навигации для интернет-магазина

Необходимо сделать кроссбраузерную верстку (опера, мозила, хром и эксплорер до 7-й версии.) по макету psd (adobe фотошоп).

Речь идет о блоке навигации (меню). Двухуровневая структура. Основа меню вложенные списки UL. Необходимо сделать верстку данного меню в HTML с использованием CSS и jQuery версии 1.7.2 совместимую со стандартами. Пример меню в прикрепленном файле.

Мы рассчитываем получить качественную верстку совместимую с указанными браузерами, без использования библиотек типа superfish и прочего. Верстка по технологи как у сайта htmlbook.ru (верхнее меню серого цвета с иконками). Пожалуйста, если вы не готовы програмировать функционал меню на javascript, с использованием только jQuery, укажите это отдельно в своем предложении. Мы сделаем функционал сами.

Пожалуйста пришлите в своем предложении, ссылку на примеры сделанных вами подобных работ. Так же просьба озвучить стоимость и срок выполнения работ.