advdir

Роман advdir

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка адаптивного дизайна + верстка

    Здравствуйте. Коллеги ! Приоритет будет отдаваться тем ответам и предложениям, в которых будет содержаться максимально полная информация — сроки, стоимости, портфолио и пр. Ответы типа — «готов работать» будут рассматриваться в последнюю ...

    AndroidHTMLiOSjQuery
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перелинковка текстов

    Требуется сотрудник для перелинковки и обработки текстов. На постоянной основе, поскольку текстов достаточно много. Тематика женская - кулинария, здоровье, отдых и развлечения, красота и пр. Что необходимо делать: 1) ...

    Редактирование и Корректура2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO cпециалист для женского портала.

    Ищем опытного специалиста по поисковой оптимизации. Профессионал, с хорошим опытом и пониманием предметной области, нацеленный на постоянное долгосрочное сотрудничество. Область деятельности: 1) Женский интернет портал тематики - Кулинария, Здоровье, Отдых, ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для выкладки товаров в ИМ

    $250

    Интернет-магазину, тематика женские товары (Белье, Галантерея, Бижутерия, Косметика и пр.) требуется специалист по введению карточек товаров в базу магазина. Ввиду специфика магазина, приглашаем сотрудников только женского пола. 1) Работа сдельная, т.е. за ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн мобильной версии для интернет магазина

    Здравствуйте, Для интернет магазина требуется разработать и подготовить дизайн макет, для мобильной версии интернет магазина. Что требуется: 1) Разработать и предложить черновую версию и структуру мобильного ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправление ошибки в верстке - ошибка в IPad-e

    В странице магазина, обнаружилась ошибка. Не открывается карточка товара в браузере IPad-а. Во всех других работает корректно. Необходима Ваша помощь, в устранении этой досадной неприятности. Оплата через webmoney. Требуется: ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется контент-менеджер для наполнения сайта женского журнала (Раздел Красота). В женский интернет-журнал требуется контент-менеджер, редактор раздела. Тематика раздела - Красота, Мода, Косметика, Уход за собой и т.п. Основная задача ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка нового дизайна для существующего сайта.

    Здравствуйте. Требуется разработать новый дизайн для существующего проекта. Что есть на данный момент: Есть проект состоящий из нескольких порталов (или разделов). Сейчас таких порталов пять + магазин. ...

    HTML
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для наполнения сайтов статьями

    Требуется контент-менеджер для наполнения нескольких сайтов. Задачи: 1) Поиск материалов по теме сайта 2) Публикация подготовленных материалов (возможно понадобится реврайтинг) в системе CMS сайта ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шапки навигации для интернет-магазина

    Необходимо сделать кроссбраузерную верстку (опера, мозила, хром и эксплорер до 7-й версии.) по макету psd (adobe фотошоп). Речь идет о блоке навигации (меню). Двухуровневая структура. Основа меню вложенные списки UL. Необходимо сделать верстку ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер на java из формата xls в таблицу mysql

    Проект для интернет-магазина. Необходимо разобрать файлы xls с разными структурами прайс листа(конечное число - около 4-5) в таблицу mysql. Что хотелось бы получить на выходе: Разработанный класс с подклассами. Основной класс ...

    JavaMySQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист SEO

    $160

    Требуется SEO мониторинг и продвижение проекта. В стоимость должно входить: анализ состояния сайта, мониторинг, рекомендации. Мы понимаем что цена минимальна, и готовы оплачивать требуемые дополнительные работы по Вашим рекомендациям отдельно. Есть возможность получения оптимизированных по ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка навигации для интернет-магазина

    Уважаемые Коллеги, Для интернет магазина женского белья, очень требуется грамотная доработка навигации по магазину. Что конкретно имеется в виду под доработкой ? Мы планируем переделать шапку магазина и блок навигации ...

    HTMLJavaScript
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка макета страницы
jQuery
Очередное сотрудничество с Романом закончилось успешно. Все четко, без лишних проблем. Оплата своевременная. Рекомендую!
Отличная верстка. Качественно, быстро и профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Верстка шапки навигации для интернет-магазина
CSSHTMLJavaScriptjQuery
Прекрасный человек. ТЗ поставленно четко. Все поточные вопросы решались вовремя, всегда на связи. Рад сотрудничеству.
Качественно, быстро и отличная цена. Очень редкое по нашим временам сочетание. Профессионал с большой буквы, очень рекомендую.
Ответный отзыв