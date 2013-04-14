Здравствуйте. Коллеги ! Приоритет будет отдаваться тем ответам и предложениям, в которых будет содержаться максимально полная информация — сроки, стоимости, портфолио и пр. Ответы типа — «готов работать» будут рассматриваться в последнюю ...
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сотрудник для перелинковки и обработки текстов. На постоянной основе, поскольку текстов достаточно много. Тематика женская - кулинария, здоровье, отдых и развлечения, красота и пр. Что необходимо делать: 1) ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем опытного специалиста по поисковой оптимизации. Профессионал, с хорошим опытом и пониманием предметной области, нацеленный на постоянное долгосрочное сотрудничество. Область деятельности: 1) Женский интернет портал тематики - Кулинария, Здоровье, Отдых, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Интернет-магазину, тематика женские товары (Белье, Галантерея, Бижутерия, Косметика и пр.) требуется специалист по введению карточек товаров в базу магазина. Ввиду специфика магазина, приглашаем сотрудников только женского пола. 1) Работа сдельная, т.е. за ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Для интернет магазина требуется разработать и подготовить дизайн макет, для мобильной версии интернет магазина. Что требуется: 1) Разработать и предложить черновую версию и структуру мобильного ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
В странице магазина, обнаружилась ошибка. Не открывается карточка товара в браузере IPad-а. Во всех других работает корректно. Необходима Ваша помощь, в устранении этой досадной неприятности. Оплата через webmoney. Требуется: ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требования к верстке макета 1) Используемые фреймворки jQuery второй версии с пакетом совместимости 2) структура меню в шапке Меню ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта женского журнала (Раздел Красота). В женский интернет-журнал требуется контент-менеджер, редактор раздела. Тематика раздела - Красота, Мода, Косметика, Уход за собой и т.п. Основная задача ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать новый дизайн для существующего проекта. Что есть на данный момент: Есть проект состоящий из нескольких порталов (или разделов). Сейчас таких порталов пять + магазин. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется контент-менеджер для наполнения нескольких сайтов. Задачи: 1) Поиск материалов по теме сайта 2) Публикация подготовленных материалов (возможно понадобится реврайтинг) в системе CMS сайта ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать кроссбраузерную верстку (опера, мозила, хром и эксплорер до 7-й версии.) по макету psd (adobe фотошоп). Речь идет о блоке навигации (меню). Двухуровневая структура. Основа меню вложенные списки UL. Необходимо сделать верстку ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Проект для интернет-магазина. Необходимо разобрать файлы xls с разными структурами прайс листа(конечное число - около 4-5) в таблицу mysql. Что хотелось бы получить на выходе: Разработанный класс с подклассами. Основной класс ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $160
Требуется SEO мониторинг и продвижение проекта. В стоимость должно входить: анализ состояния сайта, мониторинг, рекомендации. Мы понимаем что цена минимальна, и готовы оплачивать требуемые дополнительные работы по Вашим рекомендациям отдельно. Есть возможность получения оптимизированных по ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Уважаемые Коллеги, Для интернет магазина женского белья, очень требуется грамотная доработка навигации по магазину. Что конкретно имеется в виду под доработкой ? Мы планируем переделать шапку магазина и блок навигации ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад