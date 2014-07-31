Разработка адаптивного дизайна + верстка

Здравствуйте.

Коллеги ! Приоритет будет отдаваться тем ответам и предложениям, в которых будет содержаться максимально полная информация — сроки, стоимости, портфолио и пр. Ответы типа — «готов работать» будут рассматриваться в последнюю очередь. Огромным плюсом будет указание ссылок на Ваше портфолио и описание опыта работы в нашей тематике.

Требуется Ваша помощь в разработке нового дизайна и верстки, для проекта интернет сайта швейного ателье.

Что необходимо сделать:

1) Дизайн и макетирование

2) Верстка данного макета

Требования:

1) Дизайн и макетирование

а) Необходимо сделать макет с учетом адаптивного дизайна. Т.е. дизайн должен адаптироваться под различные разрешения дисплеев, от мини аля iPhone, до больших размеров (HD к примеру).

б) На больших размерах, можно фиксировать ширину страницы.

в) Предусмотреть возможность навигации на мобильных девайсах (кнопки и элементы управления)

д) Основное требование простота навигации и удобство пользования, для обычных людей.

2) Верстка

а) Адаптивный дизайн

б) Совместимость с основными браузерами, включая мобильные IOS и андроид.

в) Верстка под HTML5 доктайп. (под вопросом, обсуждается отдельно с исполнителем)

г) Используем jquery. Мобильная библиотека жестов jquery mobile (под вопросом, обсуждается отдельно с исполнителем)

Пожалуйста присылайте свои оценки стоимости и времени работы.

Что именно Вам надо оценить:

1) Мы планируем получить от вас разработанный дизайн основной (Главной) страницы и всех необходимых элементов — кнопочек, стрелочек и прочих атрибутов, с расчетом на то что из них будет полностью сверстан HTML код сайта.

2) Подготовленная верстка основной (Главной) страницы, с необходимыми стилями, скриптами навигации, галереями и пр.

Что хочется иметь на выходе:

Файл в psd формате, со всеми перечисленными элементами подготовленными к верстке.

Архив в zip формате, содержащий верстку главной страницы сайта и скрипты для галерей и пр. элементов.

Как планируется взаимодействие:

После того как мы договорились о цене, сроках, порядке и способе оплаты.

1) Вы подготавливаете черновой набросок дизайна. Быстро, без фенечек и деталей. Задача — оценить композицию, идею, стиль и цветовые решения.

2) Мы вносим пожелания, исправления, уточнения.

3) Вы делаете очередные корректировки по замечаниям.

4) Прорабатываем детали, уточняем и пр.

5) Готовим окончательный вариант.

6) Согласуем окончательный вариант, фиксируем его.

7) Делаем для него верстку.

8) Оплачиваем работу

В архиве, дополнительные описания и схемы.

С Уважением, Роман Золотарев.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.