Требуется нарисовать дизайн на основе протипа (по ссылке ниже). Количество страниц: 6 Не адаптивный Прототип: pidoco.com/rabbit/invitation/aFQXYDZdGPBNsMR2Jm7hS12RxoGMI0zTTUEg0wwC П.С. Планируем дальнейшее сотрудничество.
Разработка адаптивного дизайна + верстка
Здравствуйте.
Коллеги ! Приоритет будет отдаваться тем ответам и предложениям, в которых будет содержаться максимально полная информация — сроки, стоимости, портфолио и пр. Ответы типа — «готов работать» будут рассматриваться в последнюю очередь. Огромным плюсом будет указание ссылок на Ваше портфолио и описание опыта работы в нашей тематике.
Требуется Ваша помощь в разработке нового дизайна и верстки, для проекта интернет сайта швейного ателье.
Что необходимо сделать:
1) Дизайн и макетирование
2) Верстка данного макета
Требования:
1) Дизайн и макетирование
а) Необходимо сделать макет с учетом адаптивного дизайна. Т.е. дизайн должен адаптироваться под различные разрешения дисплеев, от мини аля iPhone, до больших размеров (HD к примеру).
б) На больших размерах, можно фиксировать ширину страницы.
в) Предусмотреть возможность навигации на мобильных девайсах (кнопки и элементы управления)
д) Основное требование простота навигации и удобство пользования, для обычных людей.
2) Верстка
а) Адаптивный дизайн
б) Совместимость с основными браузерами, включая мобильные IOS и андроид.
в) Верстка под HTML5 доктайп. (под вопросом, обсуждается отдельно с исполнителем)
г) Используем jquery. Мобильная библиотека жестов jquery mobile (под вопросом, обсуждается отдельно с исполнителем)
Пожалуйста присылайте свои оценки стоимости и времени работы.
Что именно Вам надо оценить:
1) Мы планируем получить от вас разработанный дизайн основной (Главной) страницы и всех необходимых элементов — кнопочек, стрелочек и прочих атрибутов, с расчетом на то что из них будет полностью сверстан HTML код сайта.
2) Подготовленная верстка основной (Главной) страницы, с необходимыми стилями, скриптами навигации, галереями и пр.
Что хочется иметь на выходе:
Файл в psd формате, со всеми перечисленными элементами подготовленными к верстке.
Архив в zip формате, содержащий верстку главной страницы сайта и скрипты для галерей и пр. элементов.
Как планируется взаимодействие:
После того как мы договорились о цене, сроках, порядке и способе оплаты.
1) Вы подготавливаете черновой набросок дизайна. Быстро, без фенечек и деталей. Задача — оценить композицию, идею, стиль и цветовые решения.
2) Мы вносим пожелания, исправления, уточнения.
3) Вы делаете очередные корректировки по замечаниям.
4) Прорабатываем детали, уточняем и пр.
5) Готовим окончательный вариант.
6) Согласуем окончательный вариант, фиксируем его.
7) Делаем для него верстку.
8) Оплачиваем работу
В архиве, дополнительные описания и схемы.
С Уважением, Роман Золотарев.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
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