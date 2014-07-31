Нарисовать дизайн на основе прототипа

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок202 просмотра

Требуется нарисовать дизайн на основе протипа (по ссылке ниже).

Количество страниц: 6

Не адаптивный

Прототип: pidoco.com/rabbit/invitation/aFQXYDZdGPBNsMR2Jm7hS12RxoGMI0zTTUEg0wwC

П.С.

Планируем дальнейшее сотрудничество.

11 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
11 лет назад
$230
5 дней
Итак, уважаемые фрилансеры! Категорически не советую работать с данной фирмой. Мало того, что они не собирались платить, так ещё и выставляют виноватой меня в том, что моя работа не соответствует заявленному уровню (где я писала лично Вам о своём уровне?) Евгений передал меня менеджеру Ульяне, которая в качестве материалов для дальнейшей работы предоставила буклет, 2 дизайна от предыдущих дизайнеров (которые тоже, видимо, не угодили ненасытному заказчику), логотип в пнг и структуру главной страницы. После предоставления первой работы, Ульяна высылала правки, которые вносились в макет по мере поступления. После многочисленных правок и, после того, как заказчик не принял работу, мне решили предоставить бриф от заказчика и комментарии к работе от заказчика или от менеджера, я так и не поняла. Естественно оплачивать ничего не хотели, но хотели ещё вариант дизайна. К оговоренной сумме добавили устно 50$. Что сказать? Скажу так: на меня наплевали. 2 дня Ульяна молчала, а потом пропала. Позвонив ей на телефон выяснилось, что она ушла в отпуск! Любая уважающая себя фирма так не поступает! Какой же у вас маркетинг, уважаемый Евгений? Написала Евгению в ЛС, ответа не услышала. В соц.сетях нашла генерального директора, чтоб выяснить поведение менеджера и какие дальнейшие действия по проекту и оплате. Директор не берёт на себя финансовую ответственность, а всё сваливает на некачественную работу. Что получается в итоге? 2 не принятых от меня макета, многочисленные правки по 2-м макетам, потраченное время впустую и невыполнение финансовых обязательств перед исполнителем. Кому хочется работать с trendline.in.ua себе в убыток милости прошу. Кто хочет сберечь себе нервы и время категорически не советую даже связываться с этой "фирмой".

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
11 лет назад

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