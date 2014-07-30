Ищу исполнителя для создание Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка260 просмотров

Ищу исполнителя, для создания эффективной LP по тематике одного из видов отделочных материалов.

Дизайн + программирование. Платформа вероятно - WP.

Хотелось бы увидеть уже готовые реализованные проекты именно Лэндингов в Вашем портфолио.

WordPress
11 лет назад
abc26
50 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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