Необходимо выполнить сайт-меню - планируем одну страницу (красивый на флеш, либо Ваши варианты). Пример : http://recom-cgi.de/#/portfolio/overview/21/ Идея такая, чтобы сделать одну страницу с крутящимся меню в виде шаров, внутри ...
Дизайн лэндинга
Необходимо нарисовать небольшой лэндинг.
Все элементы есть.
Размер - 1 экран.
необходимо собрать, наполнить стилем и добавить несколько элементов.
важно качество исполнения и сроки
присылайте примеры работ
Выбранный исполнитель
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