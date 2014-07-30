Нужно переделать псд дизайн

ПСД шаблона я прикрепил, смотрите должно быть сделано все в этом стили, нужно подправить а именно:

1. Сделать сайт по продажам и аренде жилья + продажи и аренде авто

2. Это будет такой же сайт как веб лансер, сделать так что человек оставляет нам заявку чтобы нашли ему заказчика на аренду или продажу жилья мы в свою очередь находим, связываем, только вот берем от этого 1.5% комиссии

Для толкового дизайнера работа на несколько часов.

Наш бюджет 50$