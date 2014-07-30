Сделать такой же эффектный как http://tonirovka-zapad.ru/ нужная главная страница и одна внутренняя, жду ваших предложений!
Нужно переделать псд дизайн
ПСД шаблона я прикрепил, смотрите должно быть сделано все в этом стили, нужно подправить а именно:
1. Сделать сайт по продажам и аренде жилья + продажи и аренде авто
2. Это будет такой же сайт как веб лансер, сделать так что человек оставляет нам заявку чтобы нашли ему заказчика на аренду или продажу жилья мы в свою очередь находим, связываем, только вот берем от этого 1.5% комиссии
Для толкового дизайнера работа на несколько часов.
Наш бюджет 50$
Заявки фрилансеров
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