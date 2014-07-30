Требования: 1. Умение представить дизайн. 2. Владение Adobe пакетом. 3. Стабильный online с 10.00 до 19.00 по МСК c понедельника по пятницу включительно (Skype и Viber). Для рассматрения ...
Дизайн 20 макетов страниц мобильной версии сайта
Ищем дизайнера для сотрудничества по разработке макетов мобильных страниц портала.
График сдачи – 3-5 макетов в день.
Описание проекта указано здесь: https://docs.google.com/document/d/1h5uzUdreNvB12gA4nyr4uQN2xApyNfyA89EwyRD8770/edit
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов3 исполнителяЗакрыт11 лет назад
Необходимо обновить дизайн магазина подарков, сделать его более современным. Вписать в дизайн новые элементы. Обновить логотип магазина. Нужен ре-дизайн главной, дизайн фильтров товаров, обновление карточки товаров. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется с перспективной долговременного сотрудничества веб-дизайнер одностраничных сайтов - лендингов. Портфолио и отзывы обязательны!Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $90
Добрый день! Требуется дизайн информационного сайта (3 страницы - главная, раздел и статья) близко связанный с темой дача\огород. Подробное ТЗ могу выслать откликнувшимся. Бюджет 80-90$Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Необходимо сделать дизайн одностраничника Бюджет до 2500 руб/проект Макет предоставлю кандидату Отбор кандидатов только по откликам.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать логотип сервиса. Черновик презентации описывающий сервис в приложенииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработать дизайн портала об отдыхе и развлечениях. Всего 19 страниц. Структура сайта – в прилагаемых эскизах. При разработке дизайна можно отходить от структуры эскиза, если это сделает восприятие сайта более понятным. Пример стиля, который нужен ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка дизайна мобильной версии сайта компании ALECON TECHNOLOGY. Требуется дизайн 2-ух страниц: Главной и внутренней (адаптивный дизайн); Требуемые этапы: * подготовка нескольких вариантов дизайна на ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Digital-агентству Bang-Bang.su на удалённое сотрудничество требуется дизайнер логотипов сайтов. Нужен настоящий профи. Готовы платить до $50-ти за лого. Отвечайте в проекте, в личку не пишите, по возможности дайте ссылки на 3 лучшие ваши работы. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад