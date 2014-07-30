Дизайн 20 макетов страниц мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок176 просмотров

Ищем дизайнера для сотрудничества по разработке макетов мобильных страниц портала.

График сдачи – 3-5 макетов в день.

Описание проекта указано здесь: https://docs.google.com/document/d/1h5uzUdreNvB12gA4nyr4uQN2xApyNfyA89EwyRD8770/edit

11 лет назад
meekman
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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