Digital-агентству Bang-Bang.su на удалённое сотрудничество требуется дизайнер логотипов сайтов. Нужен настоящий профи. Готовы платить до $50-ти за лого.

Отвечайте в проекте, в личку не пишите, по возможности дайте ссылки на 3 лучшие ваши работы. Сообщите, сколько времени у вас уходит на разработку логотипа, пользуетесь ли графическим планшетом и в какой программе работаете.