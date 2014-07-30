Нарисовать вкладки, добавить блоки в ИМ на insales

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка120 просмотров

Нарисовать вкладки, добавить блоки товаров для интернет магазина на CMS Insales.

Скриншоты задач можете увидеть, перейдя по ссылке:

joxi.ru/ME7WU4wyTJC6LmmXK…

joxi.ru/zk7WU4wyTJCsYl3Eb…

11 лет назад
AinzVain
Булат 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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