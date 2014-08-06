AinzVain

Булат Миндубаев AinzVain

 
35 летРоссия/Казань
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Добавить несколько элементов в ИМ на insales

    $50

    Необходимо добавить несколько элементов в существующий интернет-магазин. Он сделан на insales. Макеты в PSD есть, нужно вставить это в шаблон магазина, так чтобы появились и работали эти элементы. По прикидкам, работы на 2 часа. ...

    InSales
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать по макету простые элементы для сайта

    $50

    Необходимо для интернет магазина сверстать несколько простых элементов. Ничего сложного, Работы примерно на два часа. К работе необходимо приступить к 10.00 утра 06.08.2014. Макеты в формате PSD. Обращаться в скайп bulat_mindubaev

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать простые элементы для сайта

    $28

    Ищу фрилансера который сейчас не спит и хочет поработать. Необходимо нарисовать несколько простых элементов и блоков для интернет-магазина. Работы примерно на один час. Ничего сложного, главное чтобы был в рамках текущего дизайна. Бюджет ориентировочно 500 руб. - 1000 руб. Прототипы ...

    Карточки товаров
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад