Необходимо добавить несколько элементов в существующий интернет-магазин. Он сделан на insales. Макеты в PSD есть, нужно вставить это в шаблон магазина, так чтобы появились и работали эти элементы. По прикидкам, работы на 2 часа. ...
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- $50HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо для интернет магазина сверстать несколько простых элементов. Ничего сложного, Работы примерно на два часа. К работе необходимо приступить к 10.00 утра 06.08.2014. Макеты в формате PSD. Обращаться в скайп bulat_mindubaevHTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $28
Ищу фрилансера который сейчас не спит и хочет поработать. Необходимо нарисовать несколько простых элементов и блоков для интернет-магазина. Работы примерно на один час. Ничего сложного, главное чтобы был в рамках текущего дизайна. Бюджет ориентировочно 500 руб. - 1000 руб. Прототипы ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нарисовать вкладки, добавить блоки товаров для интернет магазина на CMS Insales. Скриншоты задач можете увидеть, перейдя по ссылке: joxi.ru/ME7WU4wyTJC6LmmXK… joxi.ru/zk7WU4wyTJCsYl3Eb…Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад