Добавить несколько элементов в ИМ на insales

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка138 просмотров

Необходимо добавить несколько элементов в существующий интернет-магазин. Он сделан на insales.

Макеты в PSD есть, нужно вставить это в шаблон магазина, так чтобы появились и работали эти элементы. По прикидкам, работы на 2 часа.

Если можете начать сейчас и закончить сегодня же, было бы идеально!

Жду желающих, покажу макеты страниц.

11 лет назад
AinzVain
Булат 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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