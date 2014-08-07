Добавить несколько элементов в ИМ на insales

Необходимо добавить несколько элементов в существующий интернет-магазин. Он сделан на insales.

Макеты в PSD есть, нужно вставить это в шаблон магазина, так чтобы появились и работали эти элементы. По прикидкам, работы на 2 часа.

Если можете начать сейчас и закончить сегодня же, было бы идеально!

Жду желающих, покажу макеты страниц.