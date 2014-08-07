Установка и настройка модуля меню

Имеется сайт, установлен данный модуль меню: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=8002 :

1. Надо вывести его сюда же: http://c2n.me/iGJK6y .

2. Показать мне, как можно вывести пункты меню такими же форматами, как на их демо сайте: http://c2n.me/iFKA0V ( http://buyflo.net/supermenu/ ).

Сам модуль на нашем сайте уже установлен и работает, надо лишь вывести его и показать "метод" вывода пунктов меню.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.