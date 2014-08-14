Сверстать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки389 просмотров

Необходимо качественно сверстать 5 страниц сайта.

Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE.

ВАЖНО! соблюдение всех требований к верстке, которые в приложении.

Заявку оставляйте, если вы в полной мере ознакомились с тем, что написано в приложении!

Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.

Оплата по факту или через БС.

Макет страниц:

http://dropmefiles.com/J78Ae

11 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу! Верстка сделана качественно, в срок, отдельное спасибо за исправления того, что не дорисовал дизайнер :) Рекомендую Евгения как ответственного и профессионального исполнителя.
Очень доволен сотрудничеством с Юлией. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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