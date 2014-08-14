Сверстать сайт

Необходимо качественно сверстать 5 страниц сайта.

Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE.

ВАЖНО! соблюдение всех требований к верстке, которые в приложении.

Заявку оставляйте, если вы в полной мере ознакомились с тем, что написано в приложении!

Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.

Оплата по факту или через БС.

Макет страниц:

http://dropmefiles.com/J78Ae