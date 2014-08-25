Шаблон сайта для Wordpress

Добрый день.

Есть сайт http://goo.gl/t0jvD1. В целях развития есть необходимость перевести его на Wordpress, как более удобную и гибкую систему.

Задача:

- необходимо сделать шаблон под Wordpress на основе текущего дизайна

- поставить необходимые плагины, кастомизировать по необходимости

- обеспечить вывод страниц и менюшек подобно исходнику.

Например, на вкладке "Торговое оборудование" отображается одно подменю, на вкладке "Мебель" - другое и т.д.

- должна присутствовать возможность работать с галереями (добавлять фото, просматривать по клику).

Бюджет небольшой.

Указывайте сроки и стоимость. Лучше в личную переписку.