Добавить всплывающее сообщение к форме

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок232 просмотра

Пример: https://ss.zadarma.com/registration/?lang=ru если навести на телефон то всплывает сообщение: Формат номера - 380441234567

Вот такую же штуку со знаком плюсика в начале поля нужно прикрутить сюда = http://oriflamestart.ru/ в полю телефон и на странице выхода сюда http://oriflamestart.ru/exit.php - чтобы ничего не конфликтовало межу собой

укажите цену вопроса и как быстро сделаете?

11 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Все выполнено очень быстро и четко. С первого раза разобрался в коде и масштабировал на все проекты. Спасибо!
хороший заказчик, приятно общаться, с оплатой все ок, всегда на связи, рекомендую! буду рад и дальше сотрудничать ;)

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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