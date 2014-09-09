Установить шаблон магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок170 просмотров

Нужно сделать следующую работу:

* установить шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42362.html (куплен).

* настроить ЧПУ для товаров и статей.

* если какие-то элементы не русифицируются, при необходимости их надо будет перевести или показать, где их можно будет поменять в админке.

* пофиксить баги, если какие-то элементы отображаются некорректно.

* валюты оставить две: $ и белорусские рубли, основная — $.

* поменять картинку логотипа

* поменять большие картинки на главной.

* поменять логотипы под картинкой на главной или показать где они меняются.

* поменять пункты в нижнем и в левом меню.

* сделать процесс оформления заказа на одной странице примерно как тут: http://tvmir.by/checkout

Срок 3–4 дня.

Пишите предложения со стоимостью. Предпочтение наименьшей цене.

Оплата по факту Webmoney.

HTMLOpencart
11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Funya
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$35
2 дня
Все отлично!
Приятно сотрудничать с Сергеем! Ясное задание, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Funya
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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