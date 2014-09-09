Ситуация следующая: есть блок, при наведении на который показывается другой блок, на который можно кликнуть и это вызовет определенное событие. Как вы уже догадались, эта связка не работает в Safari под iOS. Сделать ...
Установить шаблон магазина на OpenCart
Нужно сделать следующую работу:
* установить шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42362.html (куплен).
* настроить ЧПУ для товаров и статей.
* если какие-то элементы не русифицируются, при необходимости их надо будет перевести или показать, где их можно будет поменять в админке.
* пофиксить баги, если какие-то элементы отображаются некорректно.
* валюты оставить две: $ и белорусские рубли, основная — $.
* поменять картинку логотипа
* поменять большие картинки на главной.
* поменять логотипы под картинкой на главной или показать где они меняются.
* поменять пункты в нижнем и в левом меню.
* сделать процесс оформления заказа на одной странице примерно как тут: http://tvmir.by/checkout
Срок 3–4 дня.
Пишите предложения со стоимостью. Предпочтение наименьшей цене.
Оплата по факту Webmoney.
Выбранный исполнитель
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