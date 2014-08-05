Верстка сложного макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок370 просмотров

Привествую.

требуется верстка этого макета

http://themeforest.net/theme_previews/8247969-car-news-psd-template?index=1&url_name=car-news-psd-template

bootstrap 3,adaptive, js и т.п. Максимально качественно.

BootstrapJavaScript
11 лет назад
dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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