Создать html шаблом для электронной почты, материалы предоставим, должен быть текст, фон, пара ссылок. Файлы вышлю. Оплата на яндекс деньги
Интегрировать верстку на WordPress
Нужно готовую верстку натянуть на движок
Есть готовое ТЗ как что должно быть
Объем работы 7 страниц, сроки 2-3 дня (желательно раньше)
Оставляйте заявки кто свободен и сразу готов взяться за выполнение работы
Возможна предоплата
Заявки фрилансеров
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