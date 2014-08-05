Сверстанный дизайн одеть на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки174 просмотра

Joomla 2.5

Дизайн этот tigon — shop. ru

100 y/e

Срок постараться за сегодня

Край завтра вечер.

Joomla
11 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eugen_shmalko_de
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад
$70
1 день
Добрый день Почти 7 лет тут - но это нонсенс. Человек 3 лицо - договорился сдать через неделю = в итоге сдали через месяц. Потерял клиентов - потерял проект. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ<<< СМЕНЮ ОТЗЫВ ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОМПЕНСАЦИИ!!! В проекте указано было 2 дня я прожадл месяц

Заявки фрилансеров

eugen_shmalko_de
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-1)
11 лет назад

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