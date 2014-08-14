Кастомизировать шаблон на wordpress

Сайт на сейчас: http://464034.compo.web.hosting-test.net/

инструкция - http://catchthemes.com/theme-instructions/catch-kathmandu/

Визуально должен стать похожим на такой: http://catchthemes.com/demo/catch-kathmandu/ с такими изменениями:

- справа от логотипа и названия сайта - 2 номера городских телефонов

- пункты меню:

Главная, Диагностика, Ремонт компрессоров (С выпадающим списком – Ремонт винтовых компрессоров и Ремонт поршневых компрессоров), Запчасти, Восстановленные компрессоры, Новые компрессоры (с выпадающим списком по брендам – около 7 брендов, для каждого бренда своя страница), Техническое консультирование, Акции, Новости, Наши клиенты, Контакты.

Цвет подсветку пунктов меню изменить на персиково-оранжевый, фон пунктов меню - зеленый.

- в слайдере заменить 3 фотографии на другие. Текст в слайдере под фотографиями красным цветом (чтобы притягивало взгляд): «После ремонта компрессоры проверяются на испытательном стенде Bitzer».

- надпись на кнопке: «Задать вопрос о своем компрессоре» - при нажатии пользователь попадает в раздел Техническое консультирование.

- ниже по центру перед "popular places" интегрировать видеоролик с youtube.com.

- ниже popular places - изменить на: Основные партнеры - заменить картинки на их логотипы (Bitzer, Frascold, Copland, York), поставить ссылки на сайты партнеров.

- ниже слева убрать картинку. Вместо About Catch Themes поставить текст о компании. На том же уровне по горизонтали справа поместить текст Наши преимущества - перечень преимуществ фирмы, а также уменьшенные картинки отсканированных сертификатов компании (при нажатии мышью на картинку с сертификатом – она открывается в полномасшатбном режиме.

Функционал и наполнение пунктов меню по разделам:

1.2. Страница Диагностика содержит текстовую информацию и картинки о том, как проводится диагностика компрессоров.

1.3. Страница Ремонт компрессоров - в шапке в этом пункте меню выпадающий список: -винтовые компрессоры; -поршневые компрессоры. Внутри текст и картинки. Аналогично две вложенные страницы – Ремонт винтовых компрессоров и Ремонт поршневых компрессоров.

1.4. Страница Запчасти содержит текст о запчастях, и ссылки на сайты с перечнем запчастей

1.5. Страница Восстановленные компрессоры содержит текстовую информацию и фотографии

1.6. Страница Новые компрессоры текст а также вложенные страницы по каждому бренду с прайсом.

1.7. Страница Техническое консультирование представляет собой форму со следующими полями для ввода:

- текст вопроса (обязательное к заполнению);

- контактный email (обязательное к заполнению);

- телефон (необязательное к заполнению);

- проверка ввода – защита от роботов (обязательное к заполнению).

Ниже полей ввода расположена кнопка «Отправить». При нажатии сайт отправляет электронное письмо на заранее указанный email Вопросы сохраняются в административной панели Сайта.

1.8. Страница Акции представляет собой список акций компании отсортированных по дате (самая новая акция сверху). Возможность добавления новых акций предусмотрена в административной панели Сайта.

1.9. Страница Новости представляет собой список новостей компании аналогично Акциям.

1.10. Страница Наши клиенты содержит перечень клиентов с отзывами в виде отсканированных благодарных писем, со ссылками на сайты клиентов и их логотипами.

1.11. Страница Контакты содержит адрес компании, номера телефонов, email, А также расположение на карте (интегрировать с google maps).