Необходимо сверстать одностраничный сайт визитку из готового PSD макета. За подробностями в л/с
Кастомизировать шаблон на wordpress
Сайт на сейчас: http://464034.compo.web.hosting-test.net/
инструкция - http://catchthemes.com/theme-instructions/catch-kathmandu/
Визуально должен стать похожим на такой: http://catchthemes.com/demo/catch-kathmandu/ с такими изменениями:
- справа от логотипа и названия сайта - 2 номера городских телефонов
- пункты меню:
Главная, Диагностика, Ремонт компрессоров (С выпадающим списком – Ремонт винтовых компрессоров и Ремонт поршневых компрессоров), Запчасти, Восстановленные компрессоры, Новые компрессоры (с выпадающим списком по брендам – около 7 брендов, для каждого бренда своя страница), Техническое консультирование, Акции, Новости, Наши клиенты, Контакты.
Цвет подсветку пунктов меню изменить на персиково-оранжевый, фон пунктов меню - зеленый.
- в слайдере заменить 3 фотографии на другие. Текст в слайдере под фотографиями красным цветом (чтобы притягивало взгляд): «После ремонта компрессоры проверяются на испытательном стенде Bitzer».
- надпись на кнопке: «Задать вопрос о своем компрессоре» - при нажатии пользователь попадает в раздел Техническое консультирование.
- ниже по центру перед "popular places" интегрировать видеоролик с youtube.com.
- ниже popular places - изменить на: Основные партнеры - заменить картинки на их логотипы (Bitzer, Frascold, Copland, York), поставить ссылки на сайты партнеров.
- ниже слева убрать картинку. Вместо About Catch Themes поставить текст о компании. На том же уровне по горизонтали справа поместить текст Наши преимущества - перечень преимуществ фирмы, а также уменьшенные картинки отсканированных сертификатов компании (при нажатии мышью на картинку с сертификатом – она открывается в полномасшатбном режиме.
Функционал и наполнение пунктов меню по разделам:
1.2. Страница Диагностика содержит текстовую информацию и картинки о том, как проводится диагностика компрессоров.
1.3. Страница Ремонт компрессоров - в шапке в этом пункте меню выпадающий список: -винтовые компрессоры; -поршневые компрессоры. Внутри текст и картинки. Аналогично две вложенные страницы – Ремонт винтовых компрессоров и Ремонт поршневых компрессоров.
1.4. Страница Запчасти содержит текст о запчастях, и ссылки на сайты с перечнем запчастей
1.5. Страница Восстановленные компрессоры содержит текстовую информацию и фотографии
1.6. Страница Новые компрессоры текст а также вложенные страницы по каждому бренду с прайсом.
1.7. Страница Техническое консультирование представляет собой форму со следующими полями для ввода:
- текст вопроса (обязательное к заполнению);
- контактный email (обязательное к заполнению);
- телефон (необязательное к заполнению);
- проверка ввода – защита от роботов (обязательное к заполнению).
Ниже полей ввода расположена кнопка «Отправить». При нажатии сайт отправляет электронное письмо на заранее указанный email Вопросы сохраняются в административной панели Сайта.
1.8. Страница Акции представляет собой список акций компании отсортированных по дате (самая новая акция сверху). Возможность добавления новых акций предусмотрена в административной панели Сайта.
1.9. Страница Новости представляет собой список новостей компании аналогично Акциям.
1.10. Страница Наши клиенты содержит перечень клиентов с отзывами в виде отсканированных благодарных писем, со ссылками на сайты клиентов и их логотипами.
1.11. Страница Контакты содержит адрес компании, номера телефонов, email, А также расположение на карте (интегрировать с google maps).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Разработка сайта на Wordpress: - верстка макетов PSD — 4–5 шаблонов страниц; - JS функциональность; - Responsive design; - интегрирование в CMS Wordpress. ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Заверстать по-быстрому эту страницу http://tavolini-windows.ru/Завершен11 лет назад
- $50
Нужно выполнить клон landing page в программе Adobe muse или WebBuilder. Лендинг простой без паралакса.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
День добрый! Есть вот такая картиночка:http://software-testing.ru/news/1985-2014-07-30-09-18-18 Нужно,чтобы названия курсов были ссылками. При этом доступа к сайту не будет.. Прошу указать стоимость и сроки.HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! На сайте на Вордпрессе не правильно отображается табулированный список в контентной части (черный цвет вместо синего, как у всего текста на странице, и нет точек у пунктов списка), нужно это ...Завершен11 лет назад
- $70
Сверстать макет одностраничника Скрин в приложенииЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать шаблон для E-mail письма: Шаблон: Все четыре квадратика должны вести на разные сайты, которые там указаны. Вверху надо сделать небольшую шапку серого фона, с надписью "Благодарим Вас за ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад