1. На существующем html сайте www.blestit.ru сделать форму обратной связи, по образцу: http://riitm.ru/?page=order , кнопку для нее разместить справа в шапке, под кнопкой прайс-лист, на таком же расстоянии что и контакты. После отправки заполненной формы, ...
Сделать e-mail письмо
Необходимо сделать шаблон для E-mail письма:
Шаблон:
Все четыре квадратика должны вести на разные сайты, которые там указаны.
Вверху надо сделать небольшую шапку серого фона, с надписью "Благодарим Вас за покупку! Дарим Вам промо-код на скидки" Первое предложение крупное, второе под ним меньше.
Внизу, надо сделать футер на сером фоне с условиями акции.
Заявки фрилансеров
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