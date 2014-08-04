Сделать e-mail письмо

Необходимо сделать шаблон для E-mail письма:

Шаблон:

Все четыре квадратика должны вести на разные сайты, которые там указаны.

Вверху надо сделать небольшую шапку серого фона, с надписью "Благодарим Вас за покупку! Дарим Вам промо-код на скидки" Первое предложение крупное, второе под ним меньше.

Внизу, надо сделать футер на сером фоне с условиями акции.