Нужна верстка под Wordpress. Есть макет главной, внутренняя страница аналогично, только без слайдера. По функционалу, слайдер, обратный звонок, выбор языка От Вас, цена и ...
Доработка сайта
Нужно добавить на сайт : счетчик , чат , социал.сети (виджет ) и т.д. Просьба писать в ICQ или Skype
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