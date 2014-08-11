Необходимо интегрировать 4 интерактивных ген планов сделанных на флеше в сайт на движке Магенто. На данный момент есть 1 генплан swf + XML Нужно предусмотреть условно легкую возможность для добавления оставшихся флешек по ...
Сверстать
Здравствуйте!
Нужно:
1. Удалить старый движок WordPress с сайта (Был ошибочно установлен под старый домен)
2. Залить новый для другого домена
3. Установить WP
4. Сверстать сайт под WP (Главная и внутренняя страница)
(Исходники прикреляю. Шрифт из макетов - PT Sans, скачать можно по адресу http://www.google.com/fonts/ (эта информация для того, кто будет верстать макеты).
5. Натянуть.
6. Отключить индексацию.
Оплата предпочтительно на киви кошелек.
Оплата по факту!!! Не буду вносить предоплаты! Отзывов о моей порядочности достаточно.
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