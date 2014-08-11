Сверстать

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок284 просмотра

Здравствуйте!

Нужно:

1. Удалить старый движок WordPress с сайта (Был ошибочно установлен под старый домен)

2. Залить новый для другого домена

3. Установить WP

4. Сверстать сайт под WP (Главная и внутренняя страница)

(Исходники прикреляю. Шрифт из макетов - PT Sans, скачать можно по адресу http://www.google.com/fonts/ (эта информация для того, кто будет верстать макеты).

5. Натянуть.

6. Отключить индексацию.

Оплата предпочтительно на киви кошелек.

Оплата по факту!!! Не буду вносить предоплаты! Отзывов о моей порядочности достаточно.

WordPress
11 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

krotus_84
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$40
1 день
Константин Великолепный специалист своего дела. Очень культурный и дисциплинированный. Предупреждает о задержках. Все выполнено в срок и в лучшем виде. Изначально смути негативный отзыв о данном человеке 14.12.2008 в 21:43. Не верю что это написано о Константине. Всем рекомендую. Вам Константин огромное спасибо и удачи в Ваших проектах.
С Виленом очень приятно работать. Постановка вопроса четкая, оплата своевременная. Отнесся к работе с пониманием. Не ожидал, что еще есть такие заказчики.

Заявки фрилансеров

krotus_84
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад

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