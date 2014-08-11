Константин Великолепный специалист своего дела. Очень культурный и дисциплинированный. Предупреждает о задержках. Все выполнено в срок и в лучшем виде. Изначально смути негативный отзыв о данном человеке 14.12.2008 в 21:43. Не верю что это написано о Константине. Всем рекомендую. Вам Константин огромное спасибо и удачи в Ваших проектах.