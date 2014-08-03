Срочно адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок182 просмотра

Необходимо срочно сверстать страницу. адаптивно.

Оплата по факту.

Макет https://yadi.sk/d/bGjlrf0YYzCyy

11 лет назад
tariella
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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