Сверстать макет одностраничника

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок393 просмотра

Сверстать макет одностраничника

Скрин в приложении

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Рекомендую Османа как профессионала и очень отзывчивого исполнителя, а также очень хорошего человека.
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать страничку в LPgenerator

    Нужно сделать одностраничник (возможно несколько) для продажи, на платформе конструктора LPgenerator. Пишите пожалуйста, только те, кто готов взяться с проект за небольшие деньги. Бюджет сильно ограничен.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется сверстать дизайн сайта на wordpress

    $50

    Нужно сверстать дизайн на блог wordpress. Сам макет достаточно простой и не требует никаких супер закруток и так далее. Сайт посвященный фитнес, бодибилдинг тематике. Бюджет ограничен! Ищу ответственного и профессионального исполнителя который сделает ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать по макету

    Есть макет, множество страниц (главная, категории, внутренняя, профиль, фак и еще штук 5). Натягивать не требуется. Также там будут присутствовать селекторы, всплывашки, так что яваскрипт нужно знать. htm5 валидная ...

    AndroidiOSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка посадочной страницы

    $50

    Нужна верстка лэндинга по готовому псд. Макет скину после выбора исполнителя. Пишите ваши предложения и указывайте сроки. Хороших исполнителей выделяю и обеспечиваю постоянными заказами. За ...

    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта – одностраничника

    $50

    ребуется сверстать сайт одностраничник по разработанному дизайну 1. Сайт должен открываться во всех браузерах и на мобильных устройствах 2. При нажатии на кнопку обратный звонок, должно открыться окно для ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта

    $50

    Сделать верстку одностраничного сайта. Бюджет 40 долларов. Срок 2 дня. Кроссбраузность. Адаптивность. Надо будет вставить код Метрики и CRM системы. Формы отправки должны работать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать сайт. Кроссбраузерно.

    Привет всем, нужно сверстать сайт. Div-ная верстка. Главное кроссбраузерно. Качественно и быстро. На выходе нужно получить внятный css с основными комментами, js, чистый html! Архив с psd ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад