Верстка посадочной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт39 заявок259 просмотров

Нужна верстка лэндинга по готовому псд.

Макет скину после выбора исполнителя.

Пишите ваши предложения и указывайте сроки.

Хороших исполнителей выделяю и обеспечиваю постоянными заказами.

За хорошую работу даю премии сверх фиксированного бюджета.

11 лет назад
webpartners
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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