Верстка одностраничного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок303 просмотра

Сделать верстку одностраничного сайта.

Бюджет 40 долларов.

Срок 2 дня.

Кроссбраузность.

Адаптивность.

Надо будет вставить код Метрики и CRM системы.

Формы отправки должны работать.

11 лет назад
leadmanager001
Оксана 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

key1980
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Сергей, спасибо за работу. Сделал даже раньше, не надо было ни подгонять, ни искать. Очень приятно работать с профессиональным и ответственным специалистом. Рекомендую всем!
Спасибо Вам за заказ, оплатили и с бонусом, был очень приятно удивлен.!

Заявки фрилансеров

key1980
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад