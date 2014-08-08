Вставить в имеющуюся структуру новый блок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок223 просмотра

На главной странице сайта merci-salon.ru имеются два блока:

- Салон красоты и студия загара на м. Полянка;

- Студия загара на м. Тимирязевская.

Нужно добавить третий блок, представляющий услуги новой студии красоты (Салон красоты и студия загара, адрес: УЛ. БОЛЬШАЯ СЕМЕНОВСКАЯ ДОМ 27 КОРПУС 1). Там будет салон красоты и две кабины загара.

Сайт представляет собой набор html-страниц. Нужно будет скачать индексную страницу с сервера и подправить её.

Сейчас нужно сделать этот третий блок под двумя имеющимися. Придумать, как его расположить и вписать по образу и подобию. Услуги пусть пока будут обозначены как на м. Полянка, но без ссылок. Просто текстовые пункты обозначьте.

Заголовок:

Салон красоты и студия загара на м. Электрозаводская.

HTML
11 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

snegokmf
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$9
3 дня
Сергей проявил инициативу, сделал несколько вариантов на выбор, продумал решение и в результате сделал больше, чем я ожидал. Молодец.
Евгений отличный заказчик, задача поставлена максимально ясно, оплата мгновенно плюс бонусы, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

snegokmf
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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