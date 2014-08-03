Всплывающее окно при закрытие сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки210 просмотров

Здравствуйте!

Нужно помочь сделать всплывающее окно при закрытие сайта. Окно спрашивает закрыть или оставить заявку

Пример как здесь http://tvoidengi.biz/?p=946 .К кнопке оставить заявку прикрутить вызов выплывающего окна обратный звонок.

Сайт на prestashop 1.5

PrestaShop
11 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
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Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

le-parkour
Максим 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
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Заявки фрилансеров

le-parkour
Максим 
31 год
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Был
11 лет назад
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