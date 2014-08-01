Верстка одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок317 просмотров

Есть макет: http://tau.rghost.ru/57209872/image.png

Нужно его сверстать за сегодня. Кто сможет?

11 лет назад
tariella
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Работа не была оплачена. Перед началом работы обещал в течении 10 минут перечислить деньги. Через 2 дня начал уклоняться от ответа. На данный момент мои сообщения в скайпе игнорируются. Есть аккаунт на другой бирже: https://www.fl.ru/users/artysty/opinions. Где периодически появляется. Скайп: artysty_s Телефон: +380919805841 Ящик: [email protected] Ссылка на сверстанный макет http://kaput.esy.es/ Исходник: http://kaput.esy.es/image.png Скрины переписки ключевых моментов: http://kaput.esy.es/chat.jpg

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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