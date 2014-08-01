Требуется провести ревизую и доработать верстку. Большая часть работы по этим пунктам уже сделана. 1. Требуется обеспечить кроссбраузерность (минимум: IE8+, Firefox3+,Opera9+, Safari, Chrome) и валидность верстки. 2. Добиться того чтобы при масштабировании ...
Верстка одной страницы
Есть макет: http://tau.rghost.ru/57209872/image.png
Нужно его сверстать за сегодня. Кто сможет?
Выбранный исполнитель
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