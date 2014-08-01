Вёрстка одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок226 просмотров

Вёрстка одностраничника для Лид-агентства. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. 1 страничка. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.

11 лет назад
hutor127
Ирина 
59 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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