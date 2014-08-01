Верстка LP

Разыскивается верстальщик/ца одностраничника/ов (Landing page).

Намерения - серьезные отношения между мной и вами на протяжении долгого времени:)

Указывайте примерные цены и сроки.

От меня - постоянный поток заказов, бонусы, анекдоты, возможны песни по Skype при соблюдении сроков и ТЗ ;)