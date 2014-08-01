Верстка LP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт45 заявок242 просмотра

Разыскивается верстальщик/ца одностраничника/ов (Landing page).

Намерения - серьезные отношения между мной и вами на протяжении долгого времени:)

Указывайте примерные цены и сроки.

От меня - постоянный поток заказов, бонусы, анекдоты, возможны песни по Skype при соблюдении сроков и ТЗ ;)

11 лет назад
IvanVyaznikov
Иван 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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