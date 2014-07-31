Требуется верстальщик для создания лэндинга. Бюджет 50$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.
Нужна вёрстка плеера для киносайта
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Есть готовый дизайн плеера для киносайта, нужно его сверстать. Образец реализации только с другим дизайном на сайте
http://serial-fizruc.ru/smotret/ то есть
Сверстать следующим образом
1)Сделать, чтобы текущая серия ярко подсвечивалась и было чётко видно, на какой серии пользователь находится
2)По дизайну сайта в плеер влазит 8 серий(а не 5 как в приведённом примере). Нужно, чтобы прокрутка была не по одной серии, а по 8.То есть нажатие вправо и после 1-8 серий появляется 9-16, потом 17-24 и.т.д.
3)Текущая серия должна стоять посередине плеера, как пример, если находимся на 14 серии, то отображаются серии с 11 по 8
4)Чтобы можно было где-то задавать размер плеера и он не зависел бы от размера в кодах,которые вставляются. То есть у плееров разных сайтов и порталов свои размеры в кодах,нужно чтобы независимо от этих размеров видео вставало под размер нашего плеера
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