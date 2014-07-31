Внести правки в верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки233 просмотра

Нужно внести некоторые правки, добавить скрипты недостающие.

Сдать нужно завтра утром.

11 лет назад
Everol
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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