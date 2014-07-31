Есть готовая верстка, все ок, кроме отображения на телефонах HTC. Скрин прикреплен - браузер в телефоне сужает текст, а нужно чтобы он был по ширине блока. Именно это нужно исправить.
Для постоянных задач нужен удаленный верстальщик
Что требуется:
- выполнять регулярные задачи по верстке страниц сайта inguru.ru;
- поддерживать существующую верстку, дополнять страницы;
- в периоды выполнения задач быть доступным для обсуждения и правок по скайпу;
Прошу показать ваши работы в интернете, вашу верстку.
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