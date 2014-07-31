Для постоянных задач нужен удаленный верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок222 просмотра

Что требуется:

- выполнять регулярные задачи по верстке страниц сайта inguru.ru;

- поддерживать существующую верстку, дополнять страницы;

- в периоды выполнения задач быть доступным для обсуждения и правок по скайпу;

Прошу показать ваши работы в интернете, вашу верстку.

11 лет назад
meekman
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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