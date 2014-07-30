Верстка одностраничника.

Подробное (очень) ТЗ здесь: http://bit.ly/XfnfJt Отвечайте, если знаете как это сделать быстро и готовы сразу приступить к работе. Посмотрите пожалуйста ТЗ, сайт и как реализованы скрипты, чтобы не возникало ...