Исправление формы подписки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок123 просмотра

Нужно откорректировать форму подписки на сайте вордпресс. Стили CMS применяются к форме подписки и искажают ее.

WordPress
11 лет назад
Learaduga
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа была сделана оперативно. Спасибо за адекватность.
Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад