Сверстать шапку для шаблона на WP

Привет! Не много не вписываюсь по времени. Есть шаблон Travelify. Есть шапка. Там шапка выводится просто функцией. Надо внести в правую часть шапки, контакты и скайп кнопку. Где-то там html код в каком файле, не много нет времени искать. Костыльные решения не предлагать.

Для тех кто с опытом. Это задача на 1 вечер. Там реально не много. Просто нужна помощь опытного спец. по WP шаблонам.

Спасибо! Жду предложений!