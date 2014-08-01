Необходимо сделать верстку одностраничника "Landing Page". от вас жду сроки? и портволи готовых работ. Если ваши услуги более указанного бюджета данные свои не отправляйте.
Сверстать шапку для шаблона на WP
Привет! Не много не вписываюсь по времени. Есть шаблон Travelify. Есть шапка. Там шапка выводится просто функцией. Надо внести в правую часть шапки, контакты и скайп кнопку. Где-то там html код в каком файле, не много нет времени искать. Костыльные решения не предлагать.
Для тех кто с опытом. Это задача на 1 вечер. Там реально не много. Просто нужна помощь опытного спец. по WP шаблонам.
Спасибо! Жду предложений!
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