Сверстать шапку для шаблона на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок171 просмотр

Привет! Не много не вписываюсь по времени. Есть шаблон Travelify. Есть шапка. Там шапка выводится просто функцией. Надо внести в правую часть шапки, контакты и скайп кнопку. Где-то там html код в каком файле, не много нет времени искать. Костыльные решения не предлагать.

Для тех кто с опытом. Это задача на 1 вечер. Там реально не много. Просто нужна помощь опытного спец. по WP шаблонам.

Спасибо! Жду предложений!

HTMLWordPress
11 лет назад
ocasinos
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
45 отзывов

Выбранный исполнитель

evanhost
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо за помощь в решении задачи!
Все отлично)

Заявки фрилансеров

evanhost
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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